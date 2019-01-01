Le justificatif d’identité à usage unique
Remplacez vos photocopies de titre d’identité par un document sécurisé pour éviter les fraudes.
Divulguer seulement l’essentiel
Préciser un destinataire, une durée et un motif
Protéger vos données d’identité
Gardez la maîtrise de vos données d’identité
Envoyer des photocopies de sa carte d’identité augmente considérablement les risques d’usurpation d’identité. Une personne malveillante peut facilement récupérer et modifier le document afin de réaliser des démarches à la place de l’usager.
France Identité fournit un moyen de maîtriser la diffusion de ses données personnelles et de lutte contre l’usurpation d’identité.
Quelques chiffres
Escroquerie la plus répandue en 2021
Augmentation des fraudes à l’identité entre 2019 et 2020
des Français ont été victimes d’usurpation d’identité
L’alternative sécurisée aux photocopies d’identité
France Identité a créé le justificatif d’identité à usage unique, un document infalsifiable (technologie PAdES) capable de redonner aux utilisateurs le contrôle sur le partage de leurs données.
D'un côté, l'usager garde la maitrise de ses données d'identité et de l'autre les services disposent d'une garantie infalsifiable concernant
Le justificatif d’identité est un document PDF. Il sert à prouver son identité sans communiquer le visuel de sa pièce d’identité, tout en limitant son utilisation à un cadre précis.
Pour consentir au partage de ses données, l’utilisateur doit saisir son code personnel. Il fournit au destinataire (administration, entreprise, …) la garantie concernant l’authenticité des données transmises et l’assurance d’un consentement explicite de l’utilisateur.
Le justificatif se décompose en plusieurs blocs. Un premier où se trouvent le destinataire du document ainsi que sa date de génération et sa date limite d'utilisation. Si il est remplit, le motif apparait dans ce premier bloc. Le second bloc contient les données d'identité de l'émmeteur (nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationaltilité et son sexe) Dans ce second bloc apparait un QR Code sécurisé qui permet de vérifier l'authenticité d'un justificatif depuis l'application France Identité Dans le dernier bloc apparait une signature électronique du ministère de l'Intérieur ainsi que des mentions légales
Les + du justificatif d’identité
-
Remplace les photocopies de carte d’identité
-
Minimise les données d’identité transmises
-
Est exploitable uniquement dans le cadre d’usage pour lequel il a été généré
-
Est signé électroniquement par le ministère de l’Intérieur
-
Garantit la validité de l’identité et du titre
-
Infalsifiable et ultra sécurisé (Technologie PAdES)
-
Facilite l’archivage des données d’identité
-
Est vérifiable grâce au service de vérification disponible en ligne
Comment générer un justificatif ?
Depuis la home de votre application, cliquez sur « Créer un justificatif d’identité » puis : 1. Saisissez le nom de la personne ou de l’entité destinataire du justificatif d’identité (ex. Agence Immobilière ABC). 2. Sélectionnez une durée de validité pour le justificatif d’identité. 3. Si vous le souhaitez, indiquez un motif d’utilisation du justificatif d’identité. (ex. Location d’appartement). 4. Cliquez sur « Continuer », prenez connaissance des données qui figureront sur le justificatif et cliquez à nouveau sur « Continuer » 5. Saisissez votre code personnel. 6. Effectuez la lecture sans contact de votre carte d’identité. Le justificatif d’identité à usage unique est prêt. Vous pouvez le partager ou l’enregistrer.
Vérifier un justificatif d’identité à usage unique
Pour vérifier l’authenticité des justificatifs d’identité à usage unique, un service en ligne de vérification est disponible.Vérifier un justificatif