Gardez la maîtrise de vos données d’identité

Envoyer des photocopies de sa carte d’identité augmente considérablement les risques d’usurpation d’identité. Une personne malveillante peut facilement récupérer et modifier le document afin de réaliser des démarches à la place de l’usager.

France Identité fournit un moyen de maîtriser la diffusion de ses données personnelles et de lutte contre l’usurpation d’identité.