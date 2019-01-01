Le justificatif d’identité à usage unique

Remplacez vos photocopies de titre d’identité par un document sécurisé pour éviter les fraudes.

Divulguer seulement l’essentiel

Préciser un destinataire, une durée et un motif

Protéger vos données d’identité

Gardez la maîtrise de vos données d’identité

Envoyer des photocopies de sa carte d’identité augmente considérablement les risques d’usurpation d’identité. Une personne malveillante peut facilement récupérer et modifier le document afin de réaliser des démarches à la place de l’usager.

France Identité fournit un moyen de maîtriser la diffusion de ses données personnelles et de lutte contre l’usurpation d’identité.

Quelques chiffres

4ème

Escroquerie la plus répandue en 2021

+29%

Augmentation des fraudes à l’identité entre 2019 et 2020

18%

des Français ont été victimes d’usurpation d’identité

L’alternative sécurisée aux photocopies d’identité

France Identité a créé le justificatif d’identité à usage unique, un document infalsifiable (technologie PAdES) capable de redonner aux utilisateurs le contrôle sur le partage de leurs données.

Image décrivant les avantages du justificatif d'identité

Le justificatif d’identité est un document PDF. Il sert à prouver son identité sans communiquer le visuel de sa pièce d’identité, tout en limitant son utilisation à un cadre précis.

Pour consentir au partage de ses données, l’utilisateur doit saisir son code personnel. Il fournit au destinataire (administration, entreprise, …) la garantie concernant l’authenticité des données transmises et l’assurance d’un consentement explicite de l’utilisateur.

image présentant les différents blocs du justificatif

Les + du justificatif d’identité

  • Remplace les photocopies de carte d’identité

  • Minimise les données d’identité transmises

  • Est exploitable uniquement dans le cadre d’usage pour lequel il a été généré

  • Est signé électroniquement par le ministère de l’Intérieur

  • Garantit la validité de l’identité et du titre

  • Infalsifiable et ultra sécurisé (Technologie PAdES)

  • Facilite l’archivage des données d’identité

  • Est vérifiable grâce au service de vérification disponible en ligne

Comment générer un justificatif ?

présenttaion du parcours de génération d'un justificatif d'identité.

Vérifier un justificatif d’identité à usage unique

Pour vérifier l’authenticité des justificatifs d’identité à usage unique, un service en ligne de vérification est disponible.

Vérifier un justificatif